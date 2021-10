Allerta massima in centro a Milano, dove per il tredicesimo sabato di fila dal 24 luglio il movimento no green pass tornerà a protestare senza autorizzazione. È saltata, infatti, la trattativa sul percorso intavolata nei giorni scorsi tra le forze dell’ordine e due presunti leader della protesta, un 25enne e un 48enne, che avevano contattato la Questura chiedendo di poter sfilare da piazza Fontana alla sede della Rai in corso Sempione. Il tragitto però è stato giudicato non adeguato, perché passava accanto a obiettivi ritenuti a rischio (tra cui la sede del Corriere della Sera): ai no pass è quindi stato proposto di rimodulare il percorso mantenendo i punti di partenza e arrivo, ma, come condizione per l’ok, i portavoce hanno chiesto in cambio di annullare i Daspo emessi negli ultimi giorni dal questore Giuseppe Petronzi: un ricatto che la polizia ha inevitabilmente rifiutato.

Il corteo, quindi – che dovrebbe partire intorno alle 17 – sarà privo di un percorso stabilito. L’obiettivo degli organizzatori è di sfilare sotto la Prefettura e la redazione del Corriere, per poi radunarsi in piazza Fontana. E hanno chiesto ai partecipanti di fare attenzione “ai provocatori, che ci immaginiamo saranno ancora più numerosi delle volte precedenti: evidentemente l’obiettivo per qualcuno non è quello di avere manifestazioni pacifiche ma esattamente il contrario”. La sorveglianza a edifici significativi – come la stazione Centrale, il Palazzo di giustizia, la Prefettura, ma anche le sedi di partiti politici e sindacati, le redazioni dei media, e altri possibili obiettivi – è stata rafforzata per evitare, anche qui, che possano ripetersi le scene viste a Roma sabato 9 ottobre con l’assalto alla Cgil.

Venerdì 15 ottobre, nel giorno dell’esordio del pass obbligatorio sul luogo di lavoro, nel capoluogo lombardo c’era già stato un accenno di protesta: al mattino 500 persone hanno sfilato dall’università Statale a corso Sempione, passando per il Duomo e l’Arco della pace. Dopo un’annunciata intenzione di dirigersi alla sede Rai, i manifestanti hanno desistito dall’ intento e si sono dispersi. In serata, poi, un centinaio di attivisti hanno dato vita a un nuovo corteo improvvisato tra Porta Venezia, piazza della Repubblica e corso Buenos Aires.