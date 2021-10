Un esordio diverso dal solito per Serena Bortone durante la puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri 13 ottobre. La padrona di casa è stata accolta dai numerosi ospiti tra passi di danza e musica. Memo Remigi, in particolare, si è scatenato: “Ah proprio così?”, ha rotto il ghiaccio lei per poi ballare al centro dello studio. Dopo qualche minuto ha detto: “Se iniziamo così va a finire che io non conduco più la puntata e passiamo tutto il tempo a ballare”. Poi, ironicamente, ha aggiunto: “Mi gira la testa. O cielo, mi gira la testa”. Infine ha concluso: “Le discoteche hanno riaperto quindi siamo pure autorizzati”.