Solo qualche giorno fa Jeremias Rodriguez, fratello di Belén, aveva pubblicato sui social una foto della propria mano intrecciata a quella della fidanzata Deborah Togni, con la quale è legato dall’estate del 2020. “Nella cattiva sorte di più”, aveva scritto a corredo dell’immagine. Questo scatto aveva fatto preoccupare i 622mila follower che lo seguono su Instagram.

Ora, a fare chiarezza, è stata la stessa ragazza attraverso alcune Instagram stories pubblicate dal letto dell’ospedale: “Domenica sono svenuta in aeroporto”, ha esordito la giovane che lavora in una nota compagnia aerea come assistente di volo. “Svenendo in avanti ho sbattuto il mento su una lastra di ferro e poi picchiato forte la testa per terra rompendo l’osso occipitale (cranio) e cavandomela con 4 bellissimi punti di sutura sul mento”, ha spiegato lei. Infine ha concluso: “Il dolore alla testa a volte è così forte da diventare insopportabile, ma il peggio sembra ormai scampato e questo è l’importante. Avendo fratturato un osso così delicato dovrò fare altre TAC e rimanere sotto osservazione ancora per un po’”.