Se ancora non sapete cosa è di cosa parla Squid Game potete recuperare qui. Se invece siete già tra i milioni di appassionati in tutto il mondo, ecco che per voi si aprono possibilità mai pensate (e forse era meglio così): giocare “per davvero” ai giochi della serie tv targata Netflix. Va da sé che nella finta partita organizzata ad Abu Dhabi non si muore. Però ci saranno i giocatori, la maxi bambola e tutto quel che serve per fingere di essere il disperato protagonista di un reality show che somiglia a un videogame. Tutto si svolgerà oggi 12 ottobre presso il Centro Culturale Coreano di Abu Dhabi il cui direttore Nam Chan-woo ha fatto sapere che “i giochi visti nella serie sono popolari tra i bambini in Corea e sono ricordi d’infanzia per gli adulti ma giochi simili sono diffusi anche qui, fra i bambini degli Emirati Arabi”. Che si vince? Una tuta personalizzata. Come sono stati scelti i partecipanti? Con un test di conoscenza della serie. Chi viene eliminato che fa? Sta a bordo campo e guarda il resto dei giochi.