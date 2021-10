In tutto il mondo, è “Squid Game mania”. La serie coreana è destinata a diventare un successo globale, superiore (forse) a “La Casa di Carta”. C’è chi è pronto a scommettere che sia pronta a conquistare il titolo di serie più vista al mondo di Netflix. E mentre c’è chi si è organizzato per replicare i giochi della serie anche nella vita reale, ma senza morti (succederà ad Abu Dhabi proprio oggi), ora tutti vogliono assaggiare le caramelle – che per qualcuno sono dei biscotti – che si vedono nella serie.

Chi ha già visto “Squid Game” sa di cosa stiamo parlando. Per tutti gli altri, si tratta del dolce “Dalgona” presente in una delle prove: i concorrenti devono tagliare le forme contenute al suo interno per non essere “eliminati” dal gioco. Per anni in Corea quel dolce è stato associato alla povertà estrema che arrivò negli anni del Dopoguerra: solo adesso è diventato un cult e tutti lo vogliono. Gli “specialisti” si chiamano Lim Chang-joo e Jung Jung-soon: sono due signori, marito e moglie, che hanno una modesta bancarella in un quartiere di Seul. Rivendono questi dolcetti a 2.000 won (circa 1,45 euro), e ora stanno andando letteralmente a ruba. C’è chi parla anche di sei o sette ore di fila per accaparrarsene uno. “Sono contento perché la mia attività sta andando bene e la dalgona è diventata famosa in altri Paesi”, ha detto il signore, che ne produce di tanti tipi. Anche con la “N” di Netflix stampata sopra.

La ricetta è all’apparenza alquanto semplice: basta mettere dello zucchero in una pentola, girarlo con un mestolo (lentamente) e lasciarlo sciogliere a fuoco lento. Dopodiché bisogna aggiungere un po’ di bicarbonato, davvero poco, e continuare a mescolare affinché il prodotto sia di un colore uniforme. Ma chi conosce bene il Dalgona sa che si scioglie facilmente, soprattutto se consumato all’interno di un’atmosfera umida. Proprio per questo le scene di “Squid Game” con quel dolce sono state complicate da girare: sono stati prodotti tra i 300 e i 400 dalgona durante i tre giorni di riprese.