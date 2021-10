Ormai è cosa nota: Gwyneth Paltrow è molto concentrata sul suo sito, Goop. Una specie di ‘negozio online del benessere’ dove si acquistano prodotti per la cura della pelle (a marchio Goop ma anche di altri brand), abbigliamento e accessori, oggetti di arredamento, sex toys e prodotti pensati per migliorare la vita sessuale. Dopo le candele al profumo di orgasmo e di vagina e lo stimolatore per il pavimento pelvico, ecco arrivare anche un integratore, DTF, che dovrebbe servire per potenziare la libido femminile. “Stress e ansia quotidiani, cambiamenti ormonali, stanchezza, età… questi possono avere un impatto sulla nostra libido e sulla salute sessuale. Quindi sì, noi abbiamo creato un integratore che aiuta davvero”, si legge su Instagram. Spesso la Paltrow è finita nel mirino di associazioni di medici che controllano la veridicità delle promesse dietro ai prodotti venduti e non sempre ne è uscita bene. Ma la sua avventura continua. Tra i vari sex toys venduti, l’attrice ha sviluppato anche un kit con vibratore e lubrificante a marchio Goop. Molti sono anche i contenuti publiredazionali: la guida completa ai vibratori per le coppie è uno di questi. Da quelli adatti per la stimolazione del clitoride, a quelli perfetti per quando la penetrazione è dolorosa, fino a quelli azionabili a distanza.