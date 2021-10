Dayane Mello è stata molestata ma non lei non lo sa. Grazie a un servizio de Le Iene siamo venuti a scoprire che la modella brasiliana naturalizzata italiana ed ex di Mario Balotelli è stata molestata senza esserne a conoscenza. Per capire come una tale cosa sia accaduta va spiegato che la ragazza in questo momento sta partecipando al reality di Record Tv, La Fazenda. Solo che durante una serata ad alto tasso etilico sotto l’occhio attento delle videocamere del reality è stata ripetutamente palpata (ma si parla addirittura di uno stupro) dal rapper Nego Do Borel mentre era incosciente. L’uomo infatti è stato squalificato e allontanato dalla fattoria del reality, ma i concorrenti come la Mello non hanno idea dei motivi per il quale è stato cacciato.

A questo punto entrano in gioco Le Iene con l’inviata Roberta Rei che è volata in Brasile per cercare di comunicare alla Mello quanto accaduto, perché la ragazza era talmente ubriaca, quindi palpata senza alcun consenso, da non essersi accorta di nulla. “Ciao, sono a San Paolo in Brasile e questa è La Fazenda, la sede del reality. Noi siamo qui perché abbiamo provato a contattare in tutti i modi Record Tv, ma nessuno ci ha voluto rispondere. E quindi ci proviamo così. Noi vogliamo sapere se Dayane sta bene e se è stata davvero informata di quanto accaduto e se voglia o meno restare ancora nella Fazenda – spiega nel mini servizio la Rei – Siamo disposti a fare di tutto pur di parlarle: entrare nella fattoria, parlarle attraverso uno schermo… Qualsiasi cosa purché lei sappia che in Italia ci sono tantissime persone preoccupate per lei”.