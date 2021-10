“Il selfie con Sonia Bruganelli? L’intento era chiaro: che lei vedesse la foto e se la prendesse per il fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente”. Il “caso” dello scatto che ritrae Giancarlo Magalli e Sonia Bruganelli insieme e che ha fatto infuriare Adriana Volpe arriva anche nel salotto della domenica pomeriggio di Silvia Toffanin. Stando alle anticipazioni, il conduttore ospite di Verissimo avrebbe confessato il reale intento dello scatto: “Era una foto con un’amica – ammette Magalli – Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare”. Quindi la frecciatina ad Adriana Volpe: “Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun altro no”.

“Dio li fa e poi li accoppia…”, aveva commentato ironicamente Adriana Volpe vedendo lo scatto sul profilo Instagram della moglie di Paolo Bonolis. Bruganelli, dal canto suo, aveva prontamente replicato, negando di aver mai parlato della collega opinionista al Grande Fratello Vip: “Non l’abbiamo neanche nominata – aveva scritto – Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue”. Un messaggio privato arrivato alla Volpe, però, aveva di nuovo cambiato le carte in tavola, facendo insospettire la conduttrice: “Si sono salutati e hanno iniziato a parlare della Volpe poi prima di risedersi ognuno nei suoi tavoli lei gli fa – si leggeva in questo messaggio arrivato ad Adriana Volpe .- ‘Dopo facciamoci una foto così Adriana impazzisce‘”.