Il cantautore torinese Protto, che per amore della musica si è licenziato dal posto fisso da statistico per inseguire il suo sogno (“20 giorni prima del Covid, perché avevo una visione proprio da statistico, spero di essere più bravo come musicista”), arriva con la sua ironia tagliente e contagiosa sul palco di #XF2021 – nella terza puntata, ieri sera su Sky e NOW, e sempre disponibile on demand. Si esibisce al pianoforte con il suo inedito “Fossi ricco”, tra cantautorato e jazz, tra ironia e poesia, e conquista 4 sì e i complimenti di tutti (anche se Mika non lo trova sexy…).