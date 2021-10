“L’inchiesta di Fanpage? Non l’ho ancora vista”. Carlo Fidanza commenta a caldo l’inchiesta di Fanpage sulla campagna elettorale a Milano di Fratelli d’Italia, tra presunti finanziamenti in nero e pressioni dei gruppi di estrema destra. Raggiunto telefonicamente da un giornalista di Piazzapulita su La7, l’eurodeputato di FdI, che si è autosospeso “da ogni ruolo e attività di partito”, nega qualsiasi coinvolgimento: “Non ho niente a che fare, non prendo finanziamenti in nero e non ho continuità con nessun gruppo sospetto”. Ribadendo di dover prima vedere le immagini (non ancora visionate al momento della telefonata ndr.), Fidanza in merito alle “uscite da patriota”, risponde: “Non ho partecipato a cose di questo genere. Preoccupato? – continua – Devo prima vedere il video, vediamo cosa è stato montato. Sono sereno perché non coltivo illegalità”.

Anche Giorgia Meloni, prima di prendere provvedimenti in merito, ha deciso di voler vedere tutta l’inchiesta di Fanpage, chiedendo “ufficialmente” l’intero girato dei tre anni d’inchiesta.