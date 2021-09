“Morisi dice che si scusa. Ma non deve scusarsi per quello che è emerso negli ultimi giorni. Deve scusarsi per tutto quello che ha fatto prima, perché c’è un rapporto tra politica e morale, perbacco. Non si possono avere doppie o triple morali. Bisogna che se lo metta in testa questa destra“. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, commenta il caso Morisi.

E sulla situazione attuale della Lega aggiunge: “Da Bossi in poi abbiamo avuto diverse Leghe. E anche la discussione che si sta aprendo, seppure in modi impliciti, in casa loro, testimonia delle differenze strategiche sul piano politico. L’augurio che faccio alla Lega è che si diano un’aggiustata e non scarichino i loro problemi sulla situazione che abbiamo. Adesso posso immaginare che Salvini, per chiudere sul problema, invece di fare dei congressi, voglia andare a elezioni anticipate, alzare la bandiera e ammucchiare tutto. Ma non so se questo sia l’interesse del Paese”.