È finalmente arrivato in sala ‘No Time to Die‘, l’ultimo film di James Bond, diretto da Cary Joji Fukunaga. La pellicola è stata presentata in anteprima alla Royal Albert Hall di Londra il 28 settembre, alla presenza degli attori Daniel Craig e Phoebe Waller-Bridge. L’invito era stato esteso anche ai reali, che hanno impreziosito con la loro presenza un appuntamento già molto atteso. A far parlare, in queste ore, una frase che l’attore protagonista avrebbe detto alla moglie del Principe William.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, l’attore britannico è rimasto colpito dal look della Duchessa tanto da dirle: “Sei un amore…“. L’abito scintillante era firmato Jenny Packham e sembra essere un omaggio ad un outfit simile sfoggiato da Lady D nel 1985, proprio durante una prima di 007. Un trionfo di oro che non poteva di certo passare inosservato agli occhi di James Bond.