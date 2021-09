“Il matrimonio non deve trasformarsi in una prigione. Le esperienze, le libertà che ci siamo dati l’un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore”. Un manifesto del poliamore? Quasi. Parole di Will Smith che, come già raccontato in diverse occasioni, con la moglie Jada Pinkett Smith vive una relazione aperta. E la figlia, la 20enne Willow, proprio in un podcast con la mamma si è definita ‘poliamorosa’: “Preferisco l’onestà di più relazioni in contemporanea all’antiquata monogamia che porta solo bugie, infedeltà, divorzi”. Attenzione però, perché nei rapporti poliamorosi si vivono relazioni intime con più persone. Non monogamia etica. Infatti Will Smith ha spiegato a GQ di essersi rivolto a un mental coach: “Ho ripulito la mia mente e ho capito che era giusto essere me stesso. Giusto pensare che Halle fosse attraente. Non mi rendeva una persona cattiva pensare che Halle fosse bellissima, anche se sono sposato”.