Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 27 settembre, lo scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si è trasferito dai social in tv. Prevedibile. Ad un certo punto, Sonia ha ricevuto un messaggio dal marito Paolo Bonolis. “Scusate c’è una delle nostre opinioniste che mi chiede una consulenza”, ha detto il conduttore. Così la Bruganelli ha spiegato: “Sì.. c’è mio marito che sta guardando il Grande Fratello e mi ha mandato la foto dove io avevo la faccia un po’ così (adirata, ndr) e mi ha detto ‘Guarda io credo che tu debba farti raddoppiare il cachet‘. Alfonso.. Ambasciator non porta pena. Questo me lo ha scritto lui”.

Allora Signorini ha replicato ironico: “Va bene, chiamerò Pier Silvio (Berlusconi AD Mediaset, ndr) e glielo dirò”. “Eh scusa.. ma io guadagno poco“, ha detto Bruganelli. “Per carità”, ha commentato quindi Adriana Volpe inserendosi nel siparietto. E ancora il conduttore: “Ma come per carità?” e poi con una grassa risata: “Questo momento supera tutto“.