Chiara Ferragni e Fedez, sul web non si parla di altro. Questa volta, però, è nato tutto da loro e la vicenda è decisamente ironica. La coppia, nella serata di ieri 26 settembre, è stata ospite dell’evento organizzato da Donatella Versace e Fendi in conclusione della Milano Fashion Week. Tra i tanti ospiti celebri c’era anche Gigi Hadid (supermodella da 70milioni di follower), cosa che ha subito attirato l’attenzione del cantante. Quando Fedez è riuscito a incrociarla, si è subito scattato una foto insieme a lei e l’ha poi pubblicata su Instagram commentando entusiasta: “Giurooo mi fai venire voglia di futuro.. ah no!”.

Per chi non lo conoscesse, questo è un verso dell’ultimo singolo del rapper milanese Meglio del cinema, dedicato ovviamente alla moglie Chiara. Quest’ultima, che anche in passato non ha mai nascosto la sua gelosia nei confronti del marito, ha quindi commentato il suo psot in tono pungente: “Giuro mi fai venire voglia di divorzio“, aggiungendo poi una faccina che ride. Neanche a dirlo, lo screen del commento di Ferragni è diventato un meme molto ripreso sui social, riscuotendo quasi più successo della foto stessa (350mila like in 12 ore). E anche questa volta i Ferragnez conquistano il web.