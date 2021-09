In sella alla sua bici a pedalata assistita faticava a mantenere la traiettoria. Questo ha insospettito i carabinieri che, durante un controllo, hanno notato il ciclista e lo hanno fermato. Così, i militari non solo hanno scoperto che non aveva la patente, ritirata per alcuni precedenti di polizia, ma anche che nella borraccia, fissata alla due ruote, non c’era acqua o qualche altra bevanda energetica ma un buon vino rosso emiliano. Sottoposto ad alcoltest, il 41enne è risultato evidentemente ubriaco, con un tasso alcolemico di 1,61 grammi per litro, tre volte oltre il limite di legge. I fatti sono successi nella giornata di sabato 25 settembre lungo la via Emilia a Ozzano dell’Emilia, nel Bolognese: l’uomo, un 41enne italiano, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di una dose di hashish.