Francesca Benevento continua la sua battaglia contro le restrizioni dovute al Covid 19. E lo fa con un video pubblicato sui social. La candidata consigliera no vax e antisemita, in lista in una civica che supporta Enrico Michetti, nella breve clip invita alla “resistenza” contro il green pass, come si legge nella didascalia. “#Resistenza insieme compatti. #nogreenpass”, scrive a corredo del video. Nella ripresa Benevento cita un saggio, con tanto di occhiolino finale: “Mi vengono in mente le parole di un saggio. Se vuoi spezzare un dito, è facile. È solo. Ma se insieme a questo dito si uniscono le altre dita compatte e poi si piegano insieme, diventa un pugno che ti do in faccia e ti spacco la faccia”.