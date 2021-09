“Francesca Benevento? Abbiamo 2500 candidati, se dovessimo fare un excursus di tutto quello che hanno dichiarato non ci riusciremmo. Abbiamo preso le distanze in maniera ferma e decisa non appena abbiamo saputo. Prenderemo provvedimenti di conseguenza”, così Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra, rispondendo a una domanda sulla candidata no vax e antisemita, già eletta nel Municipio III con il M5s alle scorse elezioni comunali. “Non siamo ancora riusciti a rintracciarla – ha poi specificato Michetti – Non facciamo processi senza aver sentito il contraddittorio, ma siamo molto arrabbiati per ciò che è successo. Non sono quelle le nostre posizioni”. Quindi in merito alle posizioni negazioniste, Michetti ha aggiunto: “Io mi sono vaccinato e ho il green pass. questa è una mia scelta, lascio agli altri la massima libertà”.