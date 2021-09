Massimo Giletti, come è noto, ha deciso di abbandonare la domenica sera con il suo Non è l’Arena per approdare al mercoledì, sempre su La7. Al suo posto “Atlantide” con Andrea Purgatori. Il mercoledì sera, Giletti sfiderà “Zona Bianca” con Giuseppe Brindisi, “Chi l’ha visto?” di Federica Sciarelli oltre alla Champions League e le fiction di Canale 5 e Accordi e Disaccordi sul Nove con Andrea Scanzi e Luca Sommi. Una scelta che, come il conduttore ha ribadito in una intervista al settimanale DiPiù, “è una sfida che mi stimola molto e ho scelto io di cambiare giorno. Voglio vivere una nuova avventura”. E quanto al gossip su una presunta ‘fuga’ dallo scontro con Fabio Fazio ha precisato: “No. Quando sono arrivato a La7 sono stato io a chiedere di andare in onda la domenica. E ho anche dimostrato di poterlo battere sul piano degli ascolti”.