È stato rubato un tetto – in rame – nella scuola materna di via Meleri, zona Forlanini a Milano: i ladri hanno portato via una porzione di 100 metri quadrati. I bambini dell’asilo, in tutto 122, questa mattina sono rimasti a casa. Ad accorgersi del furto alcuni dipendenti dell’istituto, che si sono insospettiti vedendo alcune parti di tetto posizionate nel giardino. Con grande probabilità il fatto è avvenuto nei giorni scorsi ma nessuno se ne era accorto: le grondaie erano rimaste intatte.

I ladri hanno lasciato la parte in rame (per rivenderla) lasciando le travi in legno a vista. Il comune ha deciso di lasciare i bambini a casa dato che mancava l’impermeabilizzazione e sono previste piogge in città. Sul posto gli operai stanno cercando di realizzare un riparo impermeabile temporaneo per permettere agli allievi di rientrare nei prossimi giorni. Verrà in seguito programmato un intervento strutturale per ripristinare la copertura del tetto.