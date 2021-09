Primi giorni di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip. La nuova stagione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha preso il via lunedì 13 settembre e i concorrenti stanno iniziando a familiarizzare tra loro, raccontandosi e lasciandosi andare a confidenze. E così, durante un momento di chiacchiere in giardino, Manuel Bortuzzo ha parlato a cuore aperto dell’aggressione che lo ha paralizzato quando aveva solo 20 anni, costringendolo sulla sedia a rotelle. Era una serata con gli amici come tante, ha spiegato Manuel: “La prima persona che i malviventi hanno beccato ero io che stavo comprando le sigarette, ero la prima persona che potevano vedere”, ha detto ricordando gli attimi dello sparo.

“Mi chiedevo se fosse successo davvero, queste cose le vedi nei film. Sono salvo per 12 millimetri”, ha spiegato con la voce emozionata. Poi ha confidato ai suoi compagni come il suo ultimo pensiero prima di perdere i sensi, dopo lo sparo, sia stato per la fidanzata: “Le ho detto ‘ti amo’. Prima di morire ho pensato: deve sapere che la amo”.