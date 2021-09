Georgette Polizzi è incinta. Questa l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi Magazine proprio oggi 15 settembre, nel giorno in cui Georgette festeggia due anni di matrimonio con Davide Tresse. Sembra infatti che l’influencer e stilista ex Temptation Island sia in dolce attesa del loro primo figlio. A rendere il tutto più speciale c’è il fatto che Georgette, affetta da sclerosi multipla, ha desiderato con tutta se stessa la gravidanza, affidandosi così al percorso di procreazione assistita, iniziato lo scorso dicembre. Al momento la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente da Georgette. Se così dovesse essere, sarebbe una grandissima gioia non solo per lei e per il futuro papà Davide, ma anche per i numerosi follower (588mila su Instagram) che da sempre ne apprezzano il coraggio e la forza.