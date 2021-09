È bastata una foto di gruppo a scatenare la gelosia di Meghan Markle. O almeno così scrivono i tabloid britannici citando fonti vicine alla Duchessa del Sussex. Sembra infatti che non abbia affatto gradito la vicinanza tra suo marito, il principe Harry, e la 24enne giocatrice di Polo Riley Ganzi, immortalati fianco a fianco in uno scatto che l’avrebbe mandata su tutte le furie.

I fatti risalgono a qualche settimana fa, quando Harry ha partecipato ad un torneo di beneficenza di Polo ad Aspen, in Colorado, senza Meghan, che era rimasta a casa con Archie e la neonata Lilibet Diana: al termine dell’evento, è stata scattata e pubblicata sui social che immortala il principe sorridente abbracciato a Riley, la quale a sua volta ricambia l’abbraccio e con l’altra mano regge il trofeo vinto insieme ai compagni di squadra.

“Meghan era su tutte le furie, è andata in tilt non appena ha notato Riley che è talentuosa, più giovane, bellissima e molto divertente”, hanno fatto sapere delle fonti anonime ai tabloid britannici che non perdono occasione per mettere in cattiva luce la consorte del secondogenito di Carlo e Diana.