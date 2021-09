Zlatan Ibrahimovic torna protagonista in rossonero dopo un lungo infortunio e non perde occasione per ricordarlo a tifosi e avversari. Dopo aver firmato la rete del 2-0 nella vittoria del Milan sulla Lazio nel match valido per terza giornata di Seria A, il bomber ha pubblicato su Instagram la foto dell’infortunio al ginocchio sinistro rimediato il 9 maggio contro la Juventus, a dimostrazione della tenacia che da sempre lo contraddistingue sul rettangolo verde. L’immagine risale a dopo l’operazione del 18 giugno scorso: non era bastata la terapia conservativa e così il 39enne svedese ha optato per l’intervento chirurgico. Un’artroscopia che l’attaccante sembra riuscito a lasciarsi alla spalle con successo, come rimarcato dal secondo scatto pubblicato sul social network che lo vede esultare dopo aver trafitto la porta dei bianco-celesti.