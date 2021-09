“Non ho mai voluto essere di qualcuno più di quanto non sia tua, e ora posso essere tua moglie. Il 4 settembre siamo diventati ufficialmente l’uno dell’altro per sempre”. Romantica e bellissima, Lily Collins, 32 anni, star della serie di successo Emily in Paris, ha sposato il regista e sceneggiatore Charlie Mcdowell, 37 anni. Un abito molto chic firmato Ralph Lauren quello scelto dall’attrice. Nozze e ricevimento in Colorado, a Dunton Hot Springs.

