«I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò… È molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping». E dunque chissà come se la caverà Jessica Haile Selassie al Grande Fratello Vip, quando sarà costretta per settimane, o forse mesi, a condividere il bagno, la doccia e altri momenti intimi con venti perfetti sconosciuti. Solo a pensarci, viene da ridere. Noblesse oblige, ma voglia di popolarità pure e quindi via di compromessi anche per Jessica (26 anni), Lucrezia (33) e Clarissa (19) Maconnèn Haile Selassie, le tre principesse etiopi della nobile stirpe di Haile Selassie (ultimo imperatore del Corno d’Africa), ingaggiate da Alfonso Signorini come concorrenti del reality show di Canale 5 al via da lunedì 13 settembre.

Un tre per uno in piena regola perché, almeno fino a cambiamenti in corso d’opera, le sorelle varranno come un unico concorrente. Ma il (pongo) regolamento è possibile e dunque è facile immaginare che ad un certo punto le tre si sganceranno e giocheranno in solitaria. Sempre che il televoto, le strategie degli altri temibili avversari o i capricci aristocrat non le mettano fuorigioco prima del tempo. In attesa di vedere quanto ci metteranno a scontrarsi con Soleil Sorgé, una che ha fatto del litigio in tv la sua cifra stilistica, vale la pena scandagliare vita e opere delle tre principessine parioline (vivono ai Parioli, Roma) che non faranno rimpiangere i racconti da mille e flirt della contessa desnuda Patrizia De Blanck. Una cosa è certa: varcando la porta rossa del GFVip, dovranno scordarsi almeno per un po’ gli agi della loro vita smeralda. Leggenda narra infatti che Jessica Lulu e Charlie abbiano sempre a disposizione non solo un maggiordomo e un autista, ma anche una parrucchiera e un make-up artist a domicilio (così ha scritto, mai smentito, 361 Magazine). È questione di Riccanza, bellezza, e non a caso Jessica partecipò proprio alla seconda edizione del discusso programma di Mtv, incrociando tra gli altri Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. «È molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping e tra l’altro non ti fanno neanche male i piedi se indossi i tacchi», disse lei. Ora però frena e precisa a Sorrisi e Canzoni di essere non solo brava in cucina ma anche capace a fare le faccende di casa. Il sogno delle tre nobili? Sfondare nello spettacolo. Jessica per ora resta sul vago e gioca a fare l’influencer (su Instagram azzarda: «Sono la musa di me stessa»), le sorelle Lucrezia e Clarissa puntano invece dritte sulla carriera da cantanti. Ultima curiosità: le tre hanno un fratello, Christian Haile Selassie, descritto come «bello e dotato» e noto alle cronache rosa per un presunto flirt con Giovanni Ciacci. Ne vedremo delle belle.