Tra i (pochi) gossip dell’estate c’è sicuramente quello riguardante Gigi D’Alessio (54) e Denise Esposito (28), la nuova fidanzata in attesa del loro primo figlio. Sembra che la ex Anna Tatangelo non abbia digerito il fatto di averlo scoperto dai giornali, e ora a mettere il carico da 90 ci pensa Dagospia. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, infatti, il cantante napoletano avrebbe deciso di trasferirsi a Napoli per stare più vicino alla giovane Denise. Se così fosse, Gigi lascerebbe la villa all’Olgiata (Roma) dove ha vissuto per anni, allontanandosi quindi da Andrea, il primo ed unico figlio della coppia D’Alessio-Tatangelo. Intanto Denise si gode la gravidanza e sui social pubblica uno scatto in cui si vede il pancino. La didascalia? Un peperoncino, in pieno stile partenopeo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denise Rosy Esposito (@denisesposito)