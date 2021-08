In questa estate particolarmente moscia sul fronte gossip, tutti i riflettori sono puntati sul triangolo Gigi D’Alessio – Denise Esposito e Anna Tatangelo. Il cantautore napoletano ha infatti da poco annunciato di aspettare il suo quinto figlio dalla nuova fidanzata di 26 anni più giovane di lui e sembra proprio che l’ex compagna sia stata l’ultima a saperlo. E non l’ha presa bene. A rivelarlo è il settimanale Chi, che nell’ultimo numero dedica ampio spazio ai retroscena sulla vicenda: “Denise oggi è in dolce attesa e la coppia ha scelto anche quale sarà il nido d’amore dove nascerà il bebè – si legge sulla rivista che pubblica anche alcuni scatti esclusivi delle vacanze in yacht dei due -. D’Alessio ha preso una nuova casa a Napoli, zona Posillipo, vicino alla dimora della sua ex moglie Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria Luca. I rapporti tra loro oggi sono ottimi, al contrario risultano incrinati quelli con la sua ex Anna Tatangelo, con la quale ha avuto il piccolo Andrea”.

E ancora: “La cantante sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie. Una notizia che l’ha colpita nell’animo e ha lasciato il segno nel cuore di Anna, che non si aspettava che Gigi ripartisse così in fretta e mettesse su addirittura una nuova famiglia dopo la brusca rottura del loro rapporto. Inoltre, un altro elemento che avrebbe ferito la Tatangelo è stato il fatto che Gigi abbia scelto di vivere con Denise non più ad ‘Amorilandia’, la villa che il cantante possiede in zona Olgiata a Roma e che Anna non ha mai amato. Con la nuova compagna invece ha lasciato Roma per ricominciare da Napoli”.

Non solo. Chi ricostruisce poi passo per passo le tappe della storia d’amore tra il cantante e Denise Esposito, sbocciata dopo un suo concerto in una sera di giugno del 2020: “Lei era una sua fan, ha conosciuto il suo mito grazie a un’amica in comune dopo il concerto di giugno 2020 a Capri ed è stato subito colpo di fulmine – si legge ancora sul settimanale -. Da quel momento i due non si sono persi di vista, tra decine di messaggi e un corteggiamento silenzioso ma insistente da parte di entrambi. Lo scorso Natale, Gigi ha presentato in famiglia Denise. La ragazza, 26 anni più giovane di lui, è nata e cresciuta a Napoli in zona Vomero. Genitori separati, papà nell’esercito, mamma casalinga e un fratello per il quale prova un amore smisurato”.