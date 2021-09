Jane Birkin “ha subito una forma leggera di ictus cerebrale“. Ora “sta bene” ma è costretta ad annullare la sua partecipazione al Festival del film americano di Deauville, nel nord della Francia. Il malore ha colpito la cantante e attrice, 74 anni, “alcuni giorni fa” ma la famiglia ne ha dato notizia solo oggi per proteggere “la sua convalescenza”, come ha fatto sapere l’agente dell’artista. Nata a Londra, Jane Birkin è stata di fatto “adottata” dai francesi per via del suo rapporto con Serge Gainsbourg, di cui fu musa e interprete.