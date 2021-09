Lo strappo leghista sul Green Pass non piace dentro il partito e a Forza Italia. Ad iniziare da Attilio Fontana, presidente della Lombardia, che si posiziona accanto al collega veneto Luca Zaia da settimane attivo per spingere la campagna vaccinale. L’attacco di Pd e M5s dopo il voto favorevole dei deputati leghisti in commissione Affari Sociali per cancellare la misura introdotta con il sì del Carroccio in Consiglio dei Ministri è seguito dallo smarcamento del governatore, tra i più fedeli a Matteo Salvini. La mossa, inattesa e propiziata da Claudio Borghi, viene così commentata da Fontana: “Dico il mio punto di vista: difendere con grandissimo vigore la vaccinazione che trova fondamento nei numeri perché, da quando abbiamo vaccinato, i numeri della nostra regione sono migliorati, sono eccellenti”, ha spiegato il governatore.

“Da quando abbiamo fatto la vaccinazione, abbiamo cambiato il trend, questa è la dimostrazione che è fondamentale”, ha proseguito Fontana dicendosi “orgoglioso” che in Regione Lombardia “più dell’87% abbia aderito alla campagna”. E si è detto quindi “contento” del fatto che “presto”, secondo alle proiezioni, “dovremmo arrivare all’immunità di gregge”. Quindi la chiusura, secca: “Solo la vaccinazione ci permette di difenderci dal virus”.

Posizioni che assomigliano molto a quelle di Forza Italia, tornata oggi a ribadire come la linea del partito sia quella di incentivare l’immunizzazione: vaccino e certificato verde, ha detto la presidente dei senatori azzurri Anna Maria Bernini, sono “le uniche vere assicurazioni sul futuro” e il partito “coerentemente” le “rivendica”. E arriva la stilettata agli altri partiti di centrodestra, che resta quindi spaccato su uno degli argomenti chiave in vista della lotta alla pandemia in autunno: “Sarebbe un errore grave regalare alla sinistra il copyright politico” delle misure.

Eppure Borghi rivendica la decisione di votare per la soppressione del Green Pass e ha risposto alle critiche piovute sulla Lega con le richieste di “chiarimento politico” avanzate dal segretario dem Enrico Letta: “Questa non è una maggioranza politica, sarebbe un problema se avessimo le stesse idee del Pd. Dovremmo fare noi la verifica – risponde Borghi – se dovessimo sempre pensarla come il Pd. È normale che in una maggioranza che esprime un governo di unità nazionale ci siano posizioni diverse”. Il governo – ha ricordato Borghi – è nato per fronteggiare un’emergenza: “Non c’è un governo politico, è giusto quindi che i cittadini sappiano bene come la pensano le forze politiche”.