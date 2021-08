“Maradona: Sogno benedetto“, così si intitola la serie biografica su Diego Armando Maradona, in uscita su Amazon Prime Video dal 29 ottobre (lui era nato il 30 dello stesse mese), in contemporanea in 240 paesi. La carriera, la vita, le difficoltà e i successi del Pibe de oro saranno raccontati in 10 puntate da un’ora ciascuna che costituiranno la prima stagione, in lavorazione da circa 2 anni. Edoardo De Angelis ha curato la regia degli episodi girati in Italia e il protagonista sarà interpretato, nelle sue varie fasi della vita, da tre attori: Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt.

Nel cast saranno presenti anche Julieta Cardinali e Laura Esquivel, entrambe nella parte della compagna di Maradona, Claudia Villafane, Mercedes Morán nel ruolo della mamma di Diego da giovane e Rita Cortese in Dona Tota da anziana, mentre il padre del compianto Campione è interpretato da Pepe Monje (da giovane) e da Claudio Rissi, da anziano. È stata già annunciata una seconda stagione della serie biografica, composta da altre 10 puntate.