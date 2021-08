Dopo Massimo Ciavarro ancora un’altra vip vittima dei “topi d’appartamento”. Questa volta è il caso di Fiammetta Izzo, sorella minore della regista e doppiatrice Simona Izzo. Siamo in via del Casale Lumbroso, nel Municipio XII di Roma. L’episodio è avvenuto ieri martedì 24 agosto, mentre la doppiatrice era in vacanza. Stando a quanto riportato da La Repubblica, dopo l’allarme lanciato da un vicino sono intervenuti sul posto gli agenti del commissariato Monteverde insieme alla polizia scientifica. Fortunatamente sembra che i ladri non siano riusciti a rubare molto (evidentemente non era stato lasciato nulla di valore). Gli agenti sono alla ricerca delle impronte digitali dei malviventi.