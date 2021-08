Come lasciate una stanza d’albergo dopo averci passato la notte? Se lo è chiesto un tale, Darren Dowling, di Glasgow, che ha postato su un gruppo Facebook la foto di com’è abituato a fare lui per avere opinioni. Ebbene, mai avrebbe immaginato che quello scatto sarebbe finito su uno dei più popolari show australiani, Today. Fa bene Darren a disfare il letto? “Faccio le pulizie in un hotel – ha raccontato una donna – e questa sarebbe la mia stanza dei sogni”. Ancora, “è un gesto molto appezzato, so quanto poco tempo si ha per pulire come si deve una camera”. Ma c’è chi non si è trovato d’accordo: “In realtà anche io faccio le pulizie in un albergo e di solito faccio “un sacco” per togliere tutto più velocemente: trovare il letto così non facilita il lavoro”. Il “dibattito” è stato molto lungo, sia su Facebook che durante la trasmissione e quasi tutti hanno detto che “lasciare la stanza pulita è un dovere e un segno di rispetto”. E voi, che ne pensate?