Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sono sempre più innamorati. A testimoniarlo è anche il settimanale Chi, che li ha paparazzati in giro per Torino in atteggiamenti affettuosi. Tuttavia c’è sempre qualche hater che deve sfogare la propria rabbia sui social e la coppia è ormai uno dei “bersagli preferiti”. Un “leone da tastiera”, infatti, sotto a un post pubblicato da Ambra su Instagram una settimana fa, ha chiesto: “Ma come fai a toccare un viscido come Allegri?“. La replica non si è fatta attendere: “Ti rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com’è toccare uno stron*o“. Un commento ben più pesante, che non riporteremo per ovvi motivi, è stato pubblicato anche sotto all’ultimo post di Ambra in cui scherza insieme al suo Massimiliano. Questa volta però, l’attrice e conduttrice romana ha deciso di non rispondere. In tanti, invece, la riempiono di complimenti: “Ma come fai? Più invecchi e più diventi figa?”, ha chiesto qualcuno. E ancora: “Sei sempre bellissima e sorridente”.