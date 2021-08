“Essere qui oggi è una vittoria. Da domani avrò la possibilità di conoscere un corpo nuovo, che non ho mai la possibilità di vivere: un corpo senza dolori”. Queste le parole che Giorgia Soleri aveva affidato ai social prima di operarsi. La fidanzata di Damiano dei Maneskin si è sottoposta a un intervento per l’endometriosi e ha oggi aggiornato i suoi follower con alcune Instagram stories: “Io non sto bene. Ho subito un’operazione. Hanno tolto, tagliato, ricucito, sistemato i danni della malattia accumulati in anni e anni di mancata diagnosi e terapia (che non significa cura, ci tengo a ricordarlo). Ho tanto dolore. Quando passa l’effetto dei medicinali, fatico a respirare a pieni polmoni perché mi sembra di essere un vaso rotto e va bene cosi, non c’è niente di sbagliato”. Giorgia parla chiaro, come sempre, sensibilizzando rispetto a questa patologia ma anche spiegando che operarsi non è una “passeggiata”: “Devo prendermi il mio tempo e dare modo al mio corpo di rimettersi insieme, considerando che era un corpo già estremamente provato e debilitato prima dell’operazione, ma non è una passeggiata… Rifarei l’intervento? Assolutamente si. Però ecco: non è una passeggiata di salute. Siamo tutte diverse e il post operatorio è estremamente soggettivo. Non sentitevi sbagliate se il vostro corpo ha bisogno di più tempo”.