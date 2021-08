Una tappa alle Eolie, poi a Balestrate, al largo della costa palermitana Un mega yacht sta facendo il protagonista nei mari della Sicilia. Si tratta di Flying fox, l’imbarcazione di 136 metri, tra le più lussuose al mondo. Secondo il Giornale di Sicilia, lo yacht apparterrebbe proprio a Jeff Bezos, cioè il fondatore di Amazon, anche se in passato diverse voci hanno smentito questo rumors.

Quel che è certo è che ormai da qualche mese il luxury yacht sta facendo il giro delle coste italiane, immortalato prima in Sardegna, e ora in Sicilia. A pubblicare qualche scatto dell’imbarcazione anche il sindaco di Balestrate, Vito Rizzo.

Costruito nel 2019, Flying fox può accogliere fino a 25 persone in 11 diverse cabine tutte vista mare e batte bandiera delle Isole Cayman. Vanta una piscina di 12 metri oltre a una spa a due piani di circa 400 metri quadri, due eliporti e un centro per le immersioni. Per noleggiarlo per una settimana si parte dai 3 milioni di euro, ma il prezzo è indicativo.