“Essere qui oggi è una vittoria. Da domani avrò la possibilità di conoscere un corpo nuovo, che non ho mai la possibilità di vivere: un corpo senza dolori”. Giorgia Soleri, influencer su Instagram da oltre 300mila follower e fidanzata di Damiano David, leader dei Maneskin, è stata operata in ospedale. Subito è arrivato il commento di supporto del musicista: un cuore e le mani giunte. “Il 21 marzo è il giorno in cui è arrivata la diagnosi di endometriosi e adenomiosi“, spiega la ragazza in un post. “In realtà, come la maggior parte delle persone affette da queste malattie, io lo sapevo già”. Soleri racconta di aver passato anni a sentirsi male e a rincorrere una conferma da parte dei medici.

Non ha però mai avuto dubbi sul suo stato di salute: “Lo sapevo quando a 14 anni sono svenuta a scuola per i dolori mestruali e sono stata quasi obbligata a iniziare la pillola anticoncezionale. Lo sapevo quando ogni mese le mestruazioni mi incatenavano al letto e mi facevano rimettere fino a non avere più forze. Lo sapevo quando a 21 anni mi sono rivolta a un importante centro specializzato e sono stata mandata via senza una diagnosi, trattata come se fossi ipocondriaca e bugiarda. Lo sapevo anche quando è arrivato il referto dopo 20 giorni dalla risonanza magnetica. Lo sapevo e basta”.

Secondo il ministero della Salute l’endometriosi riguarda il 10-15% delle donne in età riproduttiva e il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni. Chi ne soffre riferisce dolore mestruale, che può essere cronico e persistente. Alcune donne sentono anche astenia e lieve ipertermia. L’ adenomiosi è dovuta alla presenza di endometrio nella parete muscolare dell’utero che provoca una reazione infiammatoria cronica caratterizzata da ispessimento della parete uterina.

“L’endometriosi fa parte di me da talmente tanto tempo che non so più nemmeno cosa sia mio e cosa sia suo”, prosegue la ragazza su Instagram. “Questa operazione è una vittoria perché, da domani, potrò provare a riprendermi una vita che mi appartiene e che per troppo tempo non ho vissuto: la mia“.