È scoppiato l’amore tra Giulia De Lellis e Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti)? A guardare la foto in bianco e nero che sta facendo il giro del web sembrerebbe di sì. E invece, assolutamente no. Lo scatto, pubblicato dall’influencer sui social, è diventato virale su Twitter dopo che che un’utente ha scritto: “Sono saltata dalla sedia perché, per un attimo, ho scambiato il fidanzato di Giulia De Lellis per Oppini”. Infatti, accanto a lei è ritratto in realtà Carlo Gussalli Beretta, con cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è fidanzata da circa un anno. La loro relazione va a gonfie vele e, a dirla tutta, anche Oppini è fidanzato da ormai diverso tempo con Cristina Tomasini. Le rispettive coppie si stanno godendo (separatamente) gli ultimi giorni di vacanza in completo relax.

Sono saltata dalla sedia perché, per un attimo, ho scambiato il fidanzato di GDL per Oppini pic.twitter.com/bv7zUenOQ5 — Paola. (@Iperborea_) August 17, 2021