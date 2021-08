Arrivano su yatch super lusso, in aereo volo diretto, in automobile iper accessoriata, alcuni (pochissimi) in treno. Uno solo in camper on the road. Dove? Alla meta dell’estate 2021. Vip, star, influencer, chiamateli come volete, scelgono di venire o rimanere in Italia per trascorrere le vacanze. Come lo sappiamo?Sono loro stessi a farsi selfie, video, addirittura a comporre brevi storie con titoli e sottotitoli per postarle sui social. Ma qualche paparazzo riesce ancora a catturarli a sorpresa.

Elton John è stato avvistato a Portofino. Sbarcato dal suo yatch, girava per il porticciolo con il marito David Furnish. La rock star: camicia a fiori effetto ottico sgargiante (griffata Gucci) e pantaloncini, si faceva notare eccome. Con la coppia anche i figli Zachary, dieci anni, ed Elijah, otto. Una toccata e fuga sulla terra ferma, passeggiata e shopping per poi risalire in barca. Anche Jennifer Lopez ha onorato della sua bellezza Portofino, tutta vestita di bianco. Ma prima è sbarcata a Capri con il fidanzato Ben Affleck. Mano nella mano, i due piccioncini hanno fatto un giro nel caratteristico centro storico dell’isola e ripreso la crociera nel Mediterraneo a bordo della Valery. Prima sulla Costiera Amalfitana, poi a Portofino e alle Cinque Terre, infine a Forte dei Marmi ha fatto tappa Magic Johnson, ex stella planetaria del basket. Il campione ha postato sui suoi profili social una foto. E’ per le strade di Forte con la moglie Cookie e il figlio Ej, ormai noto volto televisivo negli States.

Sulla Costiera Amalfitana anche Ed Westwick, il Chuck Bass della serie televisiva Gossip Girl, David Beckham con la famiglia e persino Sting. Il cantautore inglese si fa riprendere in un locale di Positano mentre canta Englishman in New York con due musicisti. Di sicuro non abbandonerà la sua tenuta con vigneti in Toscana, a cui è affezionatissimo, per le vedute a strapiombo sul mare.

Nomadi nei nostri mari, a bordo di un lussuosissimo yacht, sono Bono Vox e The Edge, U2 e rispettive famiglie. Mentre il cantautore Harry Styles e la fidanzata Olivia Wilde sono stanziali. Hanno scelto un meraviglioso hotel a Porto Ercole, nell’Argentario, con gita al largo dell’isola del Giglio. Il più stanziale è George Clooney, che ha riaperto le porte di villa Oleandra a Laglio, sul lago di Como per trascorrere l’estate con la moglie Amal Alamuddin e i figli, i gemelli Ella e Alexander.

E le città d’arte? Sappiamo che sono una certezza per le star d’Oltreoceano. E anche per i loro selfie. Da Gwyneth Paltrow e il marito, Brad Falchuck, “Turisti finalmente” sul Ponte Vecchio di Firenze, all’attore Orlando Bloom e Katy Perry a Venezia, con la loro piccola Daisy Love e il cane Buddy. Anche per loro classiche foto da turisti, nelle calli, sopra e sotto i ponti. Senza però rinunciare a Capri.

Anthony Hopkins è però il più creativo. A inizio estate fra Roma e le campagne di Umbria e Toscana posta il video in cui prepara il sugo al pomodoro sulle note di That’s Amore. Ora si fa riprendere in piscina sulle note di Bella Ciao mentre urla “Sono Italiano! Ma è la Sardegna, “Sardinia”, ad attrarre tutti, stranieri, come la coppia Penelope Cruz/Javier Bardem con i figli Leo e Luna, e nostrani. Se per Elisabetta Canalis è un ritorno alla sua terra, per Chiara Ferragni e Fedez è un super lavoro di documentazione quotidiana sui social. In Costa Smeralda anche il calciatore Ibrahimovic, Donnarumma, Diletta Leotta.

Achille Lauro, per stare lontano dai flash, sceglie un’altra località dell’isola.

A sorpresa, Belen Rodriguez, non ha raggiunto le mete più gettonate dai vip. E’ in una villa da fiaba sull’Isola di Albarella, mentre Barbara D’Urso si è “naturalizzata”, come scrive su Instagram, abruzzese. Ma qualcuno che va anche in montagna a scarpinare, prende il treno o va in campeggio esiste fra i vip?Michelle Hunziker è sempre divertente. E’ in montagna per una vacanza relax. Lei sì che prende il treno. Quello di vetro Glacier Express in Svizzera. Le hanno addirittura posizionato un mini red carpet davanti alla porta (un semplice tappetino rosso in realtà).

E poi c’è Fabio Volo. In camper on the road. Oggi qua domani là, che si filma con cappellone e chitarra davanti al mare al calar della sera. In solitudine. I più sostenibili? Gabriele Lavia e Marisa Laurito. Lui fa vacanze lavorative a Taormina dove debutta il 16 agosto con Le favole di Oscar Wilde. Lei raggiunge la sua casa in Croazia per stare con il compagno Piero Pedrini prima di andare a Capri per recitare nel Festival Il Canto delle Sirene.