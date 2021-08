Mi si nota di più se passo per il Ferragosto in spiaggia o chiuso in casa a fare binge watching di serie tv? Per chi è in cerca di programmi alternativi per il 15 agosto, per chi ancora deve partire per le vacanze o per chi vuole evitare spiagge iper affollate e il caldo record di questi giorni, la «grande abbuffata» di serie è una valida alternativa. Magari recuperando alcuni dei titoli culto degli ultimi mesi e preparandosi alle prossime uscite. Da Netflix a Sky, passando per Amazon Prime Video e Disney+, ecco dieci proposte per tutti i gusti.

GRACE AND FRANKIE – NETFLIX – Con l’annuncio a sorpresa delle due protagoniste, Jane Fonda e Lily Tomlin, Netflix ha fatto un regalo di Ferragosto ai suoi abbonati rilasciando i primi quattro episodi della settima e ultima stagione (gli altri dodici usciranno nel 2022). Occasione ghiotta per rivedere questa serie, che inizia con Sol e Robert – i rispettivi mariti di Frankie e Grace – che durante una cena a quattro confesseranno alle mogli di amarsi in segreto da più di vent’anni. Le due amiche-nemiche vanno a vivere nella casa sulla spiaggia e il loro incontro-scontro crea dinamiche e situazioni cult. C’è di tutto: sesso nella terza (o quarta) età, affari e uomini sbagliati, liti, riappacificazioni, sex toys, svolte improvvise e ironia raffinatissima. Comedy allo stato puro.

ANNA – SKY SERIE – Il mondo così come lo conosciamo non esiste più: un virus si è diffuso sul pianeta sterminando gli adulti, mentre i bambini sono immuni fino alla pubertà e vivono combattendo per quel poco di cibo che i grandi gli hanno lasciato. In una casa nel bosco, Anna vive con il fratellino Astor ma quando si allontana una banda di bambini selvaggi, i blu, arriva al podere e costringe il bambino a seguirli alla villa di Angelica. Inizia così il racconto distopico, in una Sicilia senza tempo, di Niccolò Ammaniti (la serie di cui è regista è tratta dal suo omonimo romanzo). Da segnalare la bravura dei giovani attori, in particolare di Roberta Mattei, “La Picciridduna”.

FLEABAG – AMAZON PRIME VIDEO – Dimenticate tutte le protagoniste perfettine, pettinate e stereotipate di tante serie tv perché di personaggi dissacranti, fuori dagli schemi e politicamente scorretti come Fleabag in giro ce ne sono pochi. Phoebe Waller-Bridge, l’ideatrice e la protagonista della serie inglese, è geniale e a Fleabag fa fare di tutto, autodemolirsi, provare a rinascere, inciampare senza sconti, flirtare con un prete, litigare con la sorella stronza con cui però poi si allea per annientare la matrigna arcistronza. Si ride tanto, ci si commuove pure.

TUTTA COLPA DI FREUD – AMAZON PRIME VIDEO – La serie comedy tratta dall’omonimo film di Paolo Genovese arriverà su Canale 5 all’inizio del 2022 ma intanto è già disponibile su Prime Video. Claudio Bisio è il protagonista, nel ruolo che nel film fu di Marco Giallini, quello dello psicologo e padre single Francesco Taramelli, mentre Caterina Shulha, Marta Gastini e Demetra Bellina sono le sue figlie. Nel cast ci sono anche Claudia Pandolfi, Max Tortora, Stefania Rocca e Luca Bizzarri (in un ruolo inedito). Non è una serie sulla psicanalisi, o la terapia di coppia ma sulle differenze in amore e sulla difficoltà di accettarle, raccontate con il tono della commedia all’italiana.

LA CASA DE LAS FLORES – NETFLIX – Per la gioia dei suoi fan, Paulina De la Mora e i suoi fratelli sono tornati. Anche se solo one shot per La casa de las flores-Il film, disponibile da poche settimane su Netflix, appendice della serie messicana in tre stagioni. Nata come parodia della iconiche telenovelas anni ’80, è diventato un culto LGBTQ+ anche grazie ad una serie di personaggi davvero strepitosi. A cominciare dalla matriarca della Virginia, interpretata da Veronica Castro (star, appunto, delle soap sudamericane) che – inevitabile spoiler – muore dopo appena una stagione (ma il suo fantasma aleggia sempre). Il megamix che ruota intorno al negozio di fiori è incandescente: c’è l’ex marito di Paulina che cambia sesso, il padre di Paulina che finisce in una sette religiosa, coppie sull’orlo del tradimento, sesso, ricatti e bugie, tutto raccontato con un tono esagerato e ultra queer. Da vedere.

RATCHED – NETFLIX – Quel gran genio di Ryan Murphy sforna capolavori e divertissement a getto continuo e tra i suoi progetti più riusciti di sempre c’è senza dubbio Ratched. La protagonista è Mildred Ratched, una misteriosa donna che nel ‘47 inizia a lavorare come infermiera in un ospedale psichiatrico californiano in cui si effettuano cure sperimentali parecchio discutibili: dietro il suo aspetto impeccabile e raffinato si celano segreti e un lato oscuro alimentato dal desiderio di vendetta. La tensione è altissima dal minuto zero e Sarah Paulson si conferma un’attrice strepitosa.

STAR WARS: THE BAD BATCH – DISNEY + – Per gli amanti delle serie animate, Star Wars: The Bad Batch è imperdibile. Un gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch, che variano geneticamente rispetto ai loro fratelli dell’Esercito dei Cloni, trovano la strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ognuno di loro possiede un’eccezionale abilità e doti uniche che li rendono soldati efficienti e un formidabile equipaggio. Visto il successo, Disney+ ha da pochi giorni annunciato la seconda stagione della serie animata Lucasfilm.

WE ARE WHO WE ARE – SKY SERIE – L’adolescenza, le sue inquietudini e i suoi misteri in un racconto di formazione ambientato in una base americana in Veneto. C’è un Luca Guadagnino in stato di grazia dietro We are who we are, la sua prima serie tv, che racconta con poesia e uno sguardo unico le nuove generazioni (e dà un senso al concetto di fluidità). Il protagonista è l’irrequieto quattordicenne Fraser: quando Sarah (Chloë Sevigny), una delle sue due madri, viene promossa colonnello in una base militare statunitense in Veneto, si trasferisce con la famiglia in Italia e lì inizia un nuovo pezzo della sua vita, intrecciando un’amicizia speciale con la misteriosa Caitlin.

SEX EDUCATION – NETFLIX – Si può raccontare la sessualità degli adolescenti (ma anche quella degli adulti), sfatando tabù e ironizzando con leggerezza per affrontare anche temi complicati come le molestie e il bullismo? Gli sceneggiatori di Sex Education ci sono riusciti in maniera impeccabile, mischiando il british humor e l’intelligenza estrema. Conviene recuperare le vicende di Otis (Asa Butterfield), adolescente introverso e geniale, figlio di Jean, famosa terapista sessuale (una Gillian Anderson in gran forma), e dei suoi amici Eric e Maeve, perché il prossimo 17 settembre arriva Sex Education 3.

L’ASSISTENTE DI VOLO – SKY SERIE – Cosa capita a un’assistente di volo con la smodata passione per l’alcool se una mattina si risveglia nella camera di un hotel a Bangkok, scopre che l’uomo accanto a lei è stato ammazzato e lei non ha la mia idea di cosa sia successo? Comincia così L’assistente di volo, un po’ comedy un po’ crime, la nuova serie con Kaley Cuoco (molto brava, finalmente si è sganciata da Penny di The big bang theory), che del progetto è anche la produttrice esecutiva. Tra action, drama, romanticismo e surrealismo ce n’è per tutti i gusti, fino ad un finale inaspettato e aperto che lascia spazio ad una seconda stagione.