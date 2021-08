Sono parole cariche d’emozione, stima e affetto quelle scelte dal vignettista de Il Fatto Quotidiano Vauro Senesi per ricordare Gino Strada, il medico fondatore di Emergency scomparso oggi a 73 anni. È stato tra i primi ad affidare ai social il suo ricordo: “Ci capitava in Afghanistan come in Iraq – ha scritto su Facebook – come in tanti luoghi di guerra, di restare senza parole davanti all’orrore ed alla sofferenza. A volte insieme le cercavamo per denunciare il crimine che è la guerra. Io invece oggi non ne trovo per dire il dolore che la scomparsa di Gino mi provoca dentro. Non le trovo perché non possiamo più cercarle insieme. Addio caro Gino”.