Iva Zanicchi a cuore aperto con il settimanale Voi. La cantante ha ripercorso i giorni drammatici del ricovero suo e di suo fratello Antonio in ospedale per il Covid, lo scorso inverno: lei è riuscita a guarire e si sta riprendendo, lui invece no, è stato stroncato dal virus. Un dolore che Iva non riesce a superare: “Dopo la morte di mio fratello Antonio non sono più la stessa, mi manca tantissimo e non riesco a rassegnarmi. Se potessi tornare indietro farei un gran casino… ma ormai…”. Il riferimento è al fatto che non le è stato possibile salutare per l’ultima volta Antonio quando ancora era in vita, sia perché anche lei stava male ed era allettata sia perché non è consentito l’accesso ai parenti nei reparti Covid.

Non solo, Iva Zanicchi ha rivelato poi di star facendo i compiti con la cosiddetta sindrome da long-Covid, le conseguenze a lungo termine del virus rimasta anche dopo esser guarita: “Ho bisogno di rigenerarmi. Il Covid mi ha lasciato segni indelebili e ci vorrà ancora parecchio tempo per eliminarli del tutto”, ha concluso.