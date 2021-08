Tutti conoscono il “suo” 46 e i nove titoli mondiali vinti: questo è Valentino Rossi. Servono altri numeri, però, per raccontare la grandezza di una leggenda della MotoGp, arrivata al momento del ritiro a 42 anni. Ad esempio, le 115 gare vinte su 423 disputate. Anche se forse il dato che di più impressiona sono le volte in cui Il Dottore ha concluso la stagione sul podio: nove da campione, 6 da vice-iridato, tre da terzo classificato. Fanno 18 anni al vertice della MotoGp, su 26 stagioni disputate. Eccole riassunte in numeri:

-9, i titoli mondiali

-4, le classi in cui hai vinto (unico nella storia). Sono 125, 250, 500 e MotoGp

-4, le scuderie per cui ha corso: Aprilia, Honda, Yamaha e Ducati

-423, i gran premi disputati

-235, i podi conquistati

-115, le gare vinte

-96, i giri veloci

-65, le pole position

-6330, i punti ottenuti. Il primo di sempre davanti a Pedrosa, fermo a 4162

-26, le stagioni disputate

-18, le stagioni concluse sul podio

-56, i Gp vinti con la Yamaha, più di chiunque altro. Secondo è Lorenzo con 44

-7, le gare non disputate in tutta la sua carriera

-20 e 311 giorni, il tempo passato dalla prima all’ultima vittoria (Brno 1996, Assen 2017)

-373, i punti conquistati nella stagione 2018

-11, i Gp vinti in una sola stagione (nel 2002 e nel 2005)

-23, le gare consecutive sul podio (da Portogallo 2002 a Sud Africa 2004)

-20-25, gli anni che Valentino Rossi avrebbe voluto ancora passare su una MotoGP