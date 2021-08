Imprevisto in mare per Elisa Isoardi. La conduttrice ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna con un’amica ma proprio nell’ultimo pomeriggio di relax in barca, al largo di Golfo Aranci, è capitato un piccolo incidente. È stata lei stessa ad immortalare nelle sue Instagram Story quanto accaduto: a causa del mare mosso, si è staccato un parabordo dalla fiancata del loro yacht e non ci ha pensato due volte a buttarsi in mare per recuperarlo. Ecco quindi che Elisa Isoardi si è tuffata e ha nuotato tra le onde fino a quando non è riuscita a raggiungere il galleggiante e rimetterlo al suo posto. “Abbiamo recuperato il parabordo che stava arrivando a Golfo Aranci”, ha commentato pubblicando il video della sua “impresa”.