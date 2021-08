Con una mossa a sorpresa, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sbancano il gossip con un doppio scoop che finalmente spariglia i giochi della piatta cronaca rosa estiva del 2021. Nessun ritorno di fiamma tra i due, sia chiaro, ma un intreccio di notizie destinato a diventare un nuovo capitolo della lunga saga amorosa (e non) che li lega da anni. A sparare la doppietta esclusiva è il settimanale Chi, con una prima pagina bollente: mentre la Tatangelo esce finalmente allo scoperto con il nuovo fidanzato, rivela che D’Alessio si appresta a diventare papà per la quinta volta.

D’ALESSIO DIVENTA PAPÀ PER LA QUINTA VOLTA

A dominare la copertina di Chi è un Gigi D’Alessio raggiante, al mare, che accarezza il pancione della fidanzata rivelando così l’arrivo della cicogna. «Il cantautore napoletano, infatti, non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per D’Alessio che ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo», anticipa il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ma chi è il nuovo amore di D’Alessio? Da diverso tempo il cantante 54enne è legato a Denise Esposito, 29 anni, affascinante avvocatessa napoletana che frequenta da circa un anno: la scintilla tra di loro sarebbe scoppiata la scorsa estate a Capri, dopo un concerto di Gigi, e dallo scorso inverno convivrebbero «a intermittenza» tra Napoli e Roma, nella villa del cantante nel quartiere Olgiata. Dopo Claudio, Ilaria e Luca, nati dal matrimonio con Carmela Barbato, e Andrea, che ha avuto dalla Tatangelo, D’Alessio tra qualche mese diventerà papà per la quinta volta.

ANNA TATANGELO BACIA LIVIO CORI

In attesa di Scene da un matrimonio, il people show che condurrà in autunno su Canale 5, Anna Tatangelo fa le prove generali con scena da un fidanzamento. Appena qualche settimana fa, intervista da Francesca Fagnani a Belve, aveva detto a proposito della sua situazione sentimentale: «Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di fare nomi, me la voglio vivere con calma. Non smentisco non confermo». Oggi invece, il colpo di scena, con le prime foto e soprattutto il primo bacio con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori: i due si amano e non si nascondono più, come dimostrano le foto dei paparazzi che li hanno beccati a baciarsi in spiaggia. Ed è solo la conferma che mancava, visto che la loro storia era diventato un vero e proprio «segreto di Pulcinella» di cui si parla dallo scorso marzo. Piccola curiosità: a presentarli, secondo il giornalista Santo Pirrotta, sarebbe stato proprio Gigi D’Alessio.