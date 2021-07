Federico Rossi, ex del duo Benji & Fede nonché ex fidanzato di Paola Di Benedetto, ha spiegato tramite Instagram stories di essere in quarantena. Sebbene non abbia detto esplicitamente di essere positivo al Covid, i fan sono preoccupati. Dopo aver spiegato di non avere sintomi, il 27enne ha lanciato un appello: “Diffidate un po’ dai tamponi rapidi, fate sempre il molecolare”. Parole che lasciano intendere come ad attestare la sua positività al virus sia stato proprio un test più accurato.

In seguito ha aggiunto: “Sono convinto che ne usciremo, prima o poi. Vacciniamoci e usiamo sempre la mascherina Ffp2″. Isolato in casa, Fede ha poi intonato qualche nota per allietare se stesso e i propri follower. Loro lo supportano: “Fai qualche direttiva se ne hai voglia e sei hai tempo nei prossimi giorni che sei chiuso in casa così parliamo un po’”, ha scritto una ragazza sui social. Come starà ora il cantante? Nelle ultime 24h non ha pubblicato storie e il suo ultimo post risale al 23 luglio, ma su Twitter due giorni fa ha scritto: “Un saluto dal giardino di casa”.