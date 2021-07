Non è necessario essere dei grandi appassionati di quiz show per conoscere Massimo Cannoletta, il super campione dell’ultima stagione de L’Eredità che ha vinto circa 200mila euro. Peccato però che, al momento, non abbia visto neanche un centesimo. Lo ha raccontato lui stesso intervistato da Fanpage: “Non ho ancora ricevuto la somma, la procedura per la consegna del montepremi è iniziata, ma non è ancora ultimata. Non ho comprato nulla e non ho cambiato le mie abitudini”, ha affermato.

E poi ha spiegato perché, pur di andare via dal programma, abbia deciso di sbagliare di proposito una domanda dopo 2 mesi di continue vittorie: “Non mi andava di approfittare della loro gentilezza, di tutto quello che il programma mi stava dando, ostinandomi a restare lì. Non volevo accanirmi”. Ad ogni modo è soddisfatto della propria esperienza, al di là dell’aspetto economico in sé: “È stato molto più incisivo il fatto che dopo l’Eredità si siano spalancate diverse porte, dalla tv ai giornali per i quali ho la possibilità di scrivere. A Oggi è un altro Giorno è stato tutto casuale, mentre uscivo dallo studio dopo un’intervista Serena Bortone si è avvicinata e mi ha proposto questa cosa, chiedendomi di fare divulgazione nel suo programma. È il mio lavoro e non ho mai pensato a dire di no”.

Infine ha concluso: “Per me la divulgazione è la possibilità di incuriosirmi e suscitare curiosità in un pubblico, si tratti di 10, 100 o 1000 persone. In televisione possono diventare due milioni, ma il fine resta quello di risvegliare curiosità, mettere la pulce nell’orecchio. Non si deve dire tutto, quando parlo di qualcosa mi immagino che le mie siano introduzioni e sta a chi ascolta continuare a divertirsi su quel tema come meglio crede”.