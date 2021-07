“Ricordate che una volta ho detto che avrei di nuovo posato per Playboy a 75 anni? Bene io sono qui ma il giornale non c’è più”. Così Dolly Parton, super star country che a 75 anni ha deciso di vestirsi esattamente come nella famosa cover del 1978. Perché? Suo marito Carl Dean, che ha conosciuto nel 1966 quando aveva 18 anni e con il quale divide la vita, compiva 79 anni. “Ha sempre amato quella cover, volevo fargli un regalo che lo rendesse felice”. Bionda, le tipiche ‘orecchie’ da coniglietta, la Parton sembra divertirsi molto. E Carl? Refrattario alle luci della ribalta, si fa vedere poco e niente. “Non vuole andare al supermercato e sentire qualcuno che dice ‘ecco il marito di Dolly Parton’, non vuole notorità di alcun tipo”, le parole di Dolly.

It’s always #HotGirlSummer for my husband, Carl ???? Happy birthday my love! pic.twitter.com/utz7Atpk3F — Dolly Parton (@DollyParton) July 20, 2021