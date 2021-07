C’è un nuovo esilarante capitolo dell’infinta saga che lega Maurizio Costanzo e le diete e a scriverlo è Maria De Filippi: nella sua ultima intervista, rilascia al settimanale Oggi, la conduttrice rivela infatti il nuovo «sgarro» del decano dei giornalisti italiani, che le escogita tutte pur di concedersi qualche sfizio, arrivando persino a nascondere biscotti e caramelle nei posti più impensabili. L’ultimo rifugio segreto? Il portaocchiali. «Gli ho appena beccato cinque caramelle Rossana e tre Nutella Biscuits nascosti nel portaocchiali. Solo che lui nega. Sostiene che non fossero nascosti», ha spiegato la De Filippi. La strategia è chiara: negare sempre, anche davanti all’evidenza, soprattutto quando si trova l’escamotage giusto per dribblare le imposizioni della nutrizionista. «Ma finché fa così va bene, lasciamoglielo quel gusto di fregarmi. Mi ricorda molto quando fumano di nascosto in bagno pensando che mia madre non se ne accorgesse», aggiunge la star di Mediaset.

Del resto, Costanzo non ha mai nascosto il suo rapporto complicato con i regimi alimentari e le imposizioni ipocaloriche. «Sto a dieta da quarant’anni… per me il cibo è sinonimo di allegria», ha raccontato in un’intervista durante il lockdown, lamentando il fatto di non aver neppure potuto assaggiare uno dei suoi dolci preferiti, un bignè alla crema. E proprio legato ai bignè, il giornalista rivelò anni fa uno degli episodi più esilaranti che riguarda una sua epica “grande abbuffata”. «A Roma, a San Giuseppe, si fanno i bignè alla crema fritti. E molti anni fa ero in un ristorante a Campo de’ Fiori con un mio amico e mangiai ventiquattro bignè, una cosa da andare in ospedale. Ma per fortuna non ci andai. Da quando sto con Maria sono sotto stretta sorveglianza, sono come i vecchi golosi», ha ammesso. Ma il modo per sgarrare, lo trova comunque, soprattutto quando si tratta di gelato. «Il mio gusto preferito è il cioccolato. La signora De Filippi va dalla castagna, al cocco e al limone», ammise ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa. «Io sono un vecchio goloso che è capitato con una che mi tiene a stecchetto…Ma tenendomi a stecchetto mi ha fatto arrivare a un’età veneranda», aggiunse. Proprio a causa della dieta, Costanzo ora può mangiare solo una porzione di gelato senza zucchero al giorno. «Non sa di niente, è un’ipotesi di gelato. Quello mio non è un gelato, è una pantomima perché non c’è lo zucchero… È un sorbetto, capito? E il sorbetto è una rottura di palle». Nonostante questo, trova comunque il modo di trasgredire le regole imposte dalla sua nutrizionista. «Lui baratta una serie di cose e ha ottenuto la sera un po’ di gelato al cioccolato, un tipo particolare senza latte. Ho scoperto che ce l’ha uguale anche in ufficio, quindi lo mangia due volte al giorno», ha però svelato la De Filippi. Geniale Costanzo, diciamo!