Le celebrazioni per la vittoria italiana degli Europei di calcio 2020 non si arrestano. Dopo aver ricevuto la squadra al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito di propria iniziativa onorificenze alla Nazionale italiana per rimarcare l’importanza della vittoria e il significato che ha avuto per tutto il Paese. Con un motu proprio, in segno di riconoscimento dei valori sportivi e dello spirito nazionale, Mattarella ha premiato i giocatori e lo staff con le decorazioni dell’Ordine al merito della Repubblica.

Nello specifico, il presidente della Figc Gabriele Gravina e il ct della Nazionale Roberto Mancini hanno ricevuto il titolo di Grandi ufficiali, il team manager Gabriele Oriali e il capo delegazione Gianluca Vialli sono stati nominati Commendatori, il capitano della squadra, Giorgio Chiellini, Ufficiale. Tutti i giocatori, comprese le riserve, hanno inoltre ricevuto l’onorificenza di Cavaliere.